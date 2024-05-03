Наші воїни знищили 42 одиниці бронетехніки на невеликій ділянці землі на Донеччині

Росія вже третій рік веде проти України злочинну повномасштабну війну. Ворог зазнає на полі бою колосальних втрат, однак це не змушує його припинити війну.

Втрати особового складу у Росії давно перетнули межу 400 тисяч. Крім цього, на невеликій ділянці української землі росіяни втратили 42 одиниці бронетехніки.

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Росіяни влаштували жертвоприношення

Техніку на Донеччині знищили бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади та окремої президентської бригади та 762-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту.

Серед знищеної техніки є танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери й гусеничні тягачі.

Весняні жнива смерті. Маленький клаптик землі біля одного з донецьких сіл став ареною жорстких боїв із російськими окупантами. Здається, останніми тижнями путінські генерали влаштували масштабне жертвоприношення своїм пекельним богам, кидаючи на погибель нові сили і техніку,

– мовиться в повідомленні.

Там також наголосили, що результатом цього стали десятки спалених російських танків та бронемашин та всіяний залишками загарбників український чорнозем.

Росія втратила техніку: дивіться відео

Ситуація на фронті