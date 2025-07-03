Залишили ворога без зв'язку: прикордонники вразили важливу техніку окупантів

Прикордонники майстерно уразили автівку та засоби зв’язку окупантів на одному з бойових напрямків. За допомогою техніки російські військові координували свої дії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на 79 прикордонний загін Держприкордонслужби.

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Дрони уразили важливу техніку росіян

Нещодавно пілоти БпЛА Державної прикордонної служби України уразили ворожі цілі на фронті. Скоординовані точні дії дозволили успішно знищити FPV-дронами ворожу автівку, яку окупанти використовували для пересування. Також під удар потрапили дві антени зв’язку ворога.

Державна прикордонна служба України ефективно нищить ворога,

– зазначили воїни.

Унаслідок цього окупанти фактично залишилися без зв'язку.

Майстерна робота українських воїнів: дивіться відео

Нагадаємо, Сили оборони знешкоджують не тільки ворожу техніку, але й майстерно нищать особовий склад окупантів. Військовим ГУР з підрозділу "Шаманбат" вдалося влаштувати засідку на російських загарбників. Ворог рухався штурмувати позиції ЗСУ, але злагоджені дії захисників дозволили зупинити наступ, вбити кількох росіян та поповнити обмінний фонд.

Лише за минулу добу українські воїни ліквідували 1000 окупантів і знищили 214 одиниць ворожої техніки та озброєння.