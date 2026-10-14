Кожен українець вбиває 7 – 10 росіян, – Зеленський назвав втрати Росії

Втрати Росії щоденно зростають. На кожного українця зараз припадає від 7 до 10 знищених окупантів.

Детальніше глава держави розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Які втрати у ворога?

Зеленський озвучив нові оцінки щодо масштабів виснаження живої сили противника на лінії зіткнення.

Росія втрачає 43 000 осіб щомісяця,

– зазначив президент України.

Також він окреслив результативність українського спротиву в бойових діях проти ворожої армії.

Зараз кожен українець знищує від 7 до 10 росіян,

– підкреслив Зеленський.

Зазначимо, у вересні 2026 року втрати російської армії у війні проти України могли перевищити 50 тисяч військових, тоді як українські втрати за цей період, за оцінками НАТО, становили близько 5 тисяч осіб. Зокрема, серед російських втрат близько 28 тисяч становили загиблі.

Нагадаємо, загальні втрати особового складу в окупантів від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевищили 1,5 мільйона військових. Зокрема, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 650 російських солдатів. Ці дані свідчать про подальше зростання втрат противника на тлі продовження бойових дій.

До слова, Україна продовжує реалізовувати операцію "Вівальді" на Донеччині, яка збільшує кількість знищених росіян на фронті. Зокрема, під час четвертого етапу російська армія втратила близько 3 тисяч військових. Загалом за час операції втрати окупантів сягнули 8 тисяч солдатів.