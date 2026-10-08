Понад 40 тисяч осіб: Зеленський розкрив втрати Росії за вересень та розкритикував рішення ЄС

Російська армія за вересень втратила на фронті понад 40 тисяч військовослужбовців. При цьому окупанти не досягнули суттєвих успіхів на полі бою.

Відповідну заяву зробив Володимир Зеленський під час спільного з міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом спілкування з журналістами, передає УНІАН. Вони оглянули місце ракетного удару росіян по багатоповерхівці у Прилуках.

Путін не зважає на втрати

Зі слів Зеленського, ще на початку року щомісячні втрати загарбників перевищували 30 тисяч осіб, а за вересень цей показник сягнув 42 – 43 тисяч. Попри такі масштаби втрат, російському керівництву байдуже до загибелі власних солдатів. "Але це їхня справа – так думати, ставитися до людей саме так", – сказав президент.

Зеленський додав, що для України кожна втрата є трагедією, як і загибель 22 людей у Прилуках внаслідок російського удару.

Якщо Путін не рахує тисячі щомісяця, то для мене, для нас, для всіх людей, я впевнений, що кожна дитина – це трагедія для родини, для України. Ми втрачаємо просто дітей. Заради чого? Заради однієї людини,

– наголосив глава держави.

Окремо президент розкритикував рішення ЄС скасувати санкції проти двох російських олігархів, назвавши їх жахливою помилкою. Тому українська команда поїде до Брюсселя для посилення тиску на агресора.

І, звісно, наша команда приїде до Брюсселя зі списком. Вони зняли санкції з двох, ми подамо список ще з 10 осіб. Так, звичайно, ми будемо боротися. Звісно, ми мусимо це зробити. Якщо не ми, то хто?

– додав Зеленський.

Натомість Велика Британія посилила санкції проти Росії, запровадивши нові обмеження щодо її фінансового сектору та "тіньового флоту". До оновленого санкційного списку Лондон додав 26 нових об'єктів і 12 суден.