Росія зазнає найбільших втрат: Зеленський назвав проблеми ворожої армії
- У грудні 2025 року Росія втратила 35 тисяч військових, що є найбільшими втратами росіян за місяць.
- Українські дрони значно вплинули на збільшення втрат російської армії.
Володимир Зеленський повідомив, що за грудень 2025 року Росія втратила на війні проти України 35 тисяч військових. Збільшити російські втрати вдалось за допомогою українських дронів.
Про це повідомив президент України під час пресконференції на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня.
Дивіться також Кожен "Віктор", який продає інтереси Європи, заслуговує на потиличник, – Зеленський
Яких втрат зазнає Росія?
Володимир Зеленський заявив, що наразі Росія несе найбільші втрати, ніж будь-коли. За його словами, у грудні 2025 року статистика становила 35 тисяч убитих росіян за місяць. До порівняння, 2024 року у цей період росіяни втратили близько 14 тисяч солдатів.
За словами лідера України, ворог щомісяця мобілізує від 40 до 43 тисяч осіб. Водночас близько 10 – 15% із них дезертирують, а ще частина зазнає поранень.
Ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала збільшуватися через наші дронові технології і наших операторів дронів,
– зазначив Зеленський.
Як Сили оборони нищать ворога?
Сили оборони України нещодавно вдарили по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї. Також були уражені російські засоби ППО в тимчасово окупованому Криму та склади БпЛА.
Як повідомили в Генштабі ЗСУ, лише за добу 21 січня українські захисники знищили 1 070 російських військових. Крім того, ворог втратив понад 900 одиниць техніки та озброєння.
Раніше повідомлялось, що оператори БпЛА полку "Рейд" вдарили по російській станції радіотехнічної розвідки "Артикул-С".