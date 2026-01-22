Росія зазнає найбільших втрат: Зеленський назвав проблеми ворожої армії

Володимир Зеленський повідомив, що за грудень 2025 року Росія втратила на війні проти України 35 тисяч військових. Збільшити російські втрати вдалось за допомогою українських дронів.

Про це повідомив президент України під час пресконференції на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня.

Дивіться також Кожен "Віктор", який продає інтереси Європи, заслуговує на потиличник, – Зеленський

Яких втрат зазнає Росія?

Володимир Зеленський заявив, що наразі Росія несе найбільші втрати, ніж будь-коли. За його словами, у грудні 2025 року статистика становила 35 тисяч убитих росіян за місяць. До порівняння, 2024 року у цей період росіяни втратили близько 14 тисяч солдатів.

За словами лідера України, ворог щомісяця мобілізує від 40 до 43 тисяч осіб. Водночас близько 10 – 15% із них дезертирують, а ще частина зазнає поранень.

Ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала збільшуватися через наші дронові технології і наших операторів дронів,

– зазначив Зеленський.

Як Сили оборони нищать ворога?