ЗСУ знищили 2 ворожі гармати й міномет: кадри ювелірної роботи
- ЗСУ знищили дві гаубиці 2А65 "Мста-Б" і міномет на Запорізькому напрямку.
- Операцію провела 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.
Українські захисники продовжують завдати російським загарбникам відчутних втрат у техніці. Так, ЗСУ знищили дві гаубиці 2А65 "Мста-Б" і міномет на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.
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Як воїни знищили техніку окупантів на Запоріжжі
Артилеристи 44 ОАБр провели ювелірну роботу на Запорізькому напрямку і знищили відразу 3 одиниці ворожої техніки. Так, українські захисники ліквідували дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", яку замаскував ворог. Крім того, ЗСУ "мінуснули" міномет окупантів.
Кожен постріл – це зменшення ворожого озброєння та ще один крок до перемоги. Працюємо, поки останній окупант не покине нашу землю!
– наголосили в 44 ОАБр.
44 ОАБр знищила ворожу техніку: дивіться відео
До слова, станом на 6 лютого українські захисники вже знищили:
- танків – 9 965,
- бойових броньованих машин – 20 737,
- артилерійських систем – 22 753,
- РСЗВ – 1 271,
- засобів ППО – 1 055,
- літаків – 369,
- гелікоптерів – 331,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 185,
- кораблів/катерів – 28,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 211,
- спеціальної техніки – 3 737.