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24 Канал Новини України ЗСУ знищили 2 ворожі гармати й міномет: кадри ювелірної роботи
6 лютого, 13:33
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ЗСУ знищили 2 ворожі гармати й міномет: кадри ювелірної роботи

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • ЗСУ знищили дві гаубиці 2А65 "Мста-Б" і міномет на Запорізькому напрямку.
  • Операцію провела 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.

Українські захисники продовжують завдати російським загарбникам відчутних втрат у техніці. Так, ЗСУ знищили дві гаубиці 2А65 "Мста-Б" і міномет на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

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Як воїни знищили техніку окупантів на Запоріжжі

Артилеристи 44 ОАБр провели ювелірну роботу на Запорізькому напрямку і знищили відразу 3 одиниці ворожої техніки. Так, українські захисники ліквідували дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", яку замаскував ворог. Крім того, ЗСУ "мінуснули" міномет окупантів. 

Кожен постріл – це зменшення ворожого озброєння та ще один крок до перемоги. Працюємо, поки останній окупант не покине нашу землю!
– наголосили в 44 ОАБр.

44 ОАБр знищила ворожу техніку: дивіться відео

До слова, станом на 6 лютого українські захисники вже знищили: 

  • танків – 9 965,
  • бойових броньованих машин – 20 737,
  • артилерійських систем – 22 753,
  • РСЗВ – 1 271,
  • засобів ППО – 1 055,
  • літаків – 369,
  • гелікоптерів – 331,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 185,
  • кораблів/катерів – 28,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 211,
  • спеціальної техніки – 3 737.