Сили оборони завдали значних втрат ворогу у районі Вербового і Мар'їнки

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Захисники просуваються завдаючи ворогу колосальних втрат.

Під час штурмових дій українські бійці звільнили село Андріївка Донецької області. Усього упродовж минулої доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень.Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 вересня.

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Ворог втрачає живу силу та техніку

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там, протягом минулої доби ворог здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Крім того, всі атаки ворога в районі Мар'їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони наступали в районі Вербового Запорізької області та теж завдали окупаційним військам значних втрат.

Удари ЗСУ по позиціях ворога

У зведенні також повідомили, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки армії Росії.

Українськими підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, 1 склад боєприпасів росіян.

Довідка. Станом на 15 вересня бойові втрати ворога сягнули понад 271 тисячу вояк, за минулу добу захисники ліквідували орієнтовно 470 окупантів.