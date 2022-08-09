Війська путіна зазнали катастрофічних втрат в Україні: що далі

Я, описуючи ситуацію з присутністю на території України БТГр російських окупаційних військ (РОВ), регулярно наголошую, скільки БТГр вивели на відновлення боєздатності, скільки повернули тощо.

І це дуже важливий показник, який демонструє те, які втрати зазнають підрозділи РВВ. Причому, не лише у живій силі.

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Втрати вражають

Наприклад, зараз на відновленні боєздатності у РВВ перебуває 11 БТГр. Їхні втрати, і людські, і технічні, настільки великі, що вони не могли продовжувати повноцінно брати участь у бойових діях.

При цьому для відновлення боєздатності цих підрозділів було, згідно з запитом, сформовано ешелони з технікою, яка має компенсувати знищену та пошкоджену техніку.

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Зокрема, з Омська зараз женуть ешелон із 25 одиницями БМП-2 та 8 одиницями автотранспорту. З Тоцького женуть ешелон із 25 одиницями БМП-2, не менше 4 САУ Мста-С та ЗРК Тор-М1. З Іркутська відправили 12 одиницями Гіацинт-Б та 10 одиницями Д-20.

Це лише один запит із безлічі, для задоволення комплектації підрозділів, що вимагають відновлення боєздатності й дозволяє повною мірою відчути картину втрат окупантів. Слава нації!

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