На один збитий літак – ще три пошкоджених: яким є потенціал російської авіації

З початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію українські сили знищили З14 російських літаків та 308 гелікоптерів окупантів. І це відчутні втрати для авіаційного парку ворога.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт й аналітик Андрій Харук. Він зазначив, що за майже півтора року інтенсивної експлуатації частина російських літаків вже випрацювала свій ресурс і вони потребують капітального ремонту.

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Потребують ремонту

Є опосередковані дані, що з виготовлених 150 гелікоптерів К-52, кілька десятків окупанти вже втратили, і реально в строю перебуває 57 – 60 машин. Решта постійно ремонтується – це періодичний технічне обслуговування або ремонті після ушкоджень.

В середньому на кожний збитий літак чи гелікоптер припадають 2 – 3 пошкоджених. Це саме ті літальні апарати, що потрапляють на ремонт,

– пояснив Харук.

Був такий момент восени та взимку, нагадав він, коли в ракетних ударах впродовж кількох місяців не фігурували бомбардувальники Ту-160. Вочевидь вони всі були на регламентних роботах і їх потрібно було підремонтувати.

Реально можемо оцінювати бойові спроможності російської авіації по деяких видах – армійська авіація, штурмова авіація та гелікоптери – приблизно в ⅓ того, що росіяни мали на початку війни. е оптимістична оцінка і вона базується на непрямих даних,

– зауважив військовий експерт.

Водночас у винищувальній та бомбардувальній авіації ворога збереглась більша кількість одиниць.

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Підготувати пілота складніше, ніж виготовити літак

Стосовно кількості втрат пілотів важко назвати точну цифру.

"Ми всі бачили, що під час "перевороту" вагнерівці збили, зокрема, вертоліт К-52. Так от його пілоти були випускниками льотних училищ 2022 року. Російські навчальні заклади випускають нові кадри. Проте підготувати пілота складніше, ніж виготовити літак", – підкреслив Андрій Харук.

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Українські сили мінусують ворожу авіацію

Українські захисники продовжують знищувати ворожу авіацію. За повідомленням командувача Повітряних сил ЗСУ генерала-лейтенанта Миколи Олещука, 23 червня було збито на Донеччині 7-й за тиждень російський гелікоптер К-52, який ще називають "Алігатором".

Українські сили також знищили на Запорізькому напрямку ворожий вертоліт Мі-24.

Раніше Генштаб повідомляв, українські захисники збили 6 червня російський штурмовик Су-25.