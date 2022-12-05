Двоє громадян Польщі загинули на війні в Україні
5 грудня 2022, 21:52Читать новость на русском
Джерело:PAP
На фронті, допомагаючи Україні боротися з російськими окупантами, загинули ще двоє поляків. Вони були в Інтернаціональному легіоні.
На фронті від рук російських загарбників загинули Януш Шеремета з позивним "Козак" та його товариш Кшиштоф.
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Українці та поляки вшановують героя
Загибель Шеремета та його соратника підтверджена на офіційному профілі "Козака" у Facebook. У коментарях під дописом зібрались поляки та українці. Вони скорбують та співчувають родині загиблих.
Польща вшановує загиблих у війні земляків
- Минулого тижня у Житомирі пройшли похорони В'ячеслава Кауркіна, громадянина України польського походження. Він помер кілька місяців тому під окупованим Росією Херсоном, але його тіло доставили додому тільки після звільнення частини Херсонської області.
- На початку листопада на війні з Росією загинув Маріан Матуш, також громадянин України польського походження, який проживав у Мостиську Львівської області на заході країни.
- Наприкінці липня організація MMA Polska оголосила про смерть Томаша Валентека, польського спортсмена-аматора ММА. Він загинув, працюючи волонтером в Україні.