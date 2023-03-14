"Боровся до останньої хвилини життя": що відомо про загиблого пластуна і бійця Дмитра Пащука

Під час виконання бойового завдання на Херсонщині 13 березня загинув пластун та співзасновник куреня "Карпатські Орли" Дмитро Пащук з Львівщини. Він мав досвід служби у французькому легіоні.

Дмитро родом із села Хлівчани. Він був членом національної скаутської організації "Пласт".

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На Херсонщині загинув Дмитро Пащук

Наречена захисника Ганна Дідула повідомила, що він загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині.

Пряме поранення дроном камікадзе у Херсоні. Прошу про молитву за Дмитруська, за його рідних, близьких і побратимів,

– розповіла дівчина.

Нардепка і подруга загиблого Наталія Піпа розповіла, що пластове псевдо Дмитра було "Гармаш", а військовий позивний – "Француз", адже він мав досвід служби у французькому легіоні.

"Людина неймовірного оптимізму, життєствердності, сили та людяності", – додала вона.

На Херсонщині загинув Дмитро Пащук / Фото Романа Лозинського

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У "Пласті" зазначили, що Дмитро був співзасновником 109 юнацького куреня імені Горошка в станиці Львів, а також активним учасником пластових заходів і мандрівок.

Дмитро казав "не здавайтесь ніколи" і сам боровся до останньої хвилини життя. Світлий та завжди усміхнений Дмитро назавжди залишиться у нашій пам'яті,

– мовиться у повідомленні.

Після початку повномасштабної війни Дмитро Пащук пішов боронити країну. У курені "Карпатські Орли" захисника згадують як справедливу, чесну та розсудливу людину.

"Справедливий, чесний, розсудливий та братерський. Кожен, хто знав його хоч трошки, погодиться, що Дмитро Гармаш – неймовірно світла людина. Мав багато цікавих ідей, а також неабияку енергію, щоб втілювати їх в життя. І варто визнати – йому це вдавалося", – підсумували у курені "Карпатські Орли".

Церемонія прощання із захисником відбулася 14 березня у Львові.