Глава Пентагону прокоментував втрати України на полі бою

Глава Пентагону визнав, що Україна втратила деяку техніку під час контрнаступу. І це не дивно, адже на війні інакше ніяк.

Ллойд Остін сказав, що в України є втрати у техніці на полі бою в рамках контрнаступу, проте у ЗСУ є достатньо обладнання, щоб його продовжити. Про це він заявив під час пресконференції у четвер за підсумками засідання у форматі "Рамштайн". Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Резніков анонсував гарні новини щодо F-16, а низка країн пообіцяли надати додаткові системи ППО

Україна має можливість відновлювати пошкоджене обладнання

Остін зазначив, що війна без втрат у техніці неможливо. Проте важливо, щоб Україна мала важливість відновлювати ресурси й, за словами глави Пентагону, така можливість є.

Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження (техніки) на полі бою з двох сторін. Що важливо: українці мають можливість відновлювати пошкоджене обладнання, де це можливо, ремонтувати, і повертати на поле бою,

– сказав він.

Остін підкреслив, що важливою є здатність союзників продовжувати поставки. І наразі в Україні є чимало бойової сили.

Пошкодження (техніки) на полі бою будуть і далі. Я думаю, росіяни показали нам одні і ті самі 5 транспортних засобів по тисячу разів з десяти різних кутів. Але, відверто, в українців досі залишається чимало бойової сили,

– заявив Остін.

США замінить пошкоджену бронетехніку

14 червня США надали Україні додаткову військову допомогу. Новий пакет включає бронемашини, які можуть замінити пошкоджені та знищені під час контрнаступу. Зокрема нам нададуть Stryker та Bradley.

Крім цього, остання допомога також включає боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також додаткові ракети для українських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS)