За день до 30-річчя: помер поранений під Бахмутом воїн із Рівненщини

У запеклих боях за Бахмут мешканець Березного Микола Мотруніч зазнав тяжкого поранення. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя захиснику.

Про це розповів заступник голови Березневої міськради Богдан Дроженець. Він закликав місцевих попрощатися з героєм.

Варто прочитати Завжди на захисті країни: історія родини офіцерів ППО про війну, втрату сина й бої за Бучу

Микола Мотруніч зазнав важкого поранення під Бахмутом

Дроженець розповів, що його земляк Микола Мотруніч доєднався до небесного війська.

Сьогодні, 21 травня 2023 року, Березнівщина зустрічає нашого захисника Миколу Мотруніча, 1993 року народження родом з села Зірне. Молодший сержант, командир відділення 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону в/ч А4350 перебував у лавах ЗСУ з серпня 2022 року,

– написав заступник голови міськради.

Захисник боронив Україну на Херсонщині та на Бахмутському напрямку, де й зазнав поранення. Попри зусилля лікарів, він помер 20 травня.

"Сьогодні молодому воїну виповнилося б лише 30 років… Рідні втратили сина та брата, кохана дружина – чоловіка, шестирічний син залишився без тата. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати. Нехай душа Миколи знайде вічний спокій, земля буде пухом, а пам'ять про українського воїна вічно зберігатиметься у наших серцях", – додав Дроженець.

Поховання героя відбудеться у понеділок, 22 травня, у селі Зірне. Прощання розпочнеться о 14:00 у будинку №31 на вулиці Заводській. Заупокійна служба відбудеться у Свято-Пантелеймонівській церкві.

"Поховання проходитиме на місцевому кладовищі. Просимо доєднатися до вшанування пам'яті нашого захисника, який поклав своє життя за нашу свободу і незалежність України у війні з російськими окупантами", – підсумував посадовець.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.



Микола Мотруніч віддав життя за Україну / Фото Богдана Дроженця

Зауважте На війну пішов добровольцем: від важкого поранення помер депутат Юліан Матвійчук з Полтави

Останні втрати України: коротко