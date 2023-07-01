Ми не знаємо, скільки поховано у Маріуполі, – Зеленський про загиблих військових і цивільних

Точна кількість загиблих цивільних у кровопролитній війні, яку розв'язала Росія, невідома. Частина територій досі лишається під окупацією, а тому достовірної інформації звідти Україна не має.

Окрім того, президент не може говорити про загиблих чи поранених українських Героїв. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю провідним іспанським ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Скільки Україна втратила цивільних

Президент України наголосив, що не може говорити про конкретні цифри, оскільки реальна кількість невідома. Першочергово – через окупацію територій.

Щодо мирного населення ми не можемо брехати, тому що ми не знаємо людей, які загинули на окупованих Росією територіях. До кінця війни ми не дізнаємося, що дійсно відбувалося там. Ми не знаємо, скільки людей поховано в Маріуполі. Вибачте за такі слова, але це факт,

– заявив Зеленський.

Окрім того, він наголосив, що Україна не може вірити словам росіян, особливо, якщо це стосується окупованих територій. Навіть після деокупації регіонів знаходять загиблих та закатованих цивільних, тому ця цифра буде лише рости з часом.

"Скрізь, де є Росія, ми сліпі. Але ми вже бачили, що вони зробили, наприклад, коли ми звільняли Київ, Бучу, Ірпінь, Бородянку... Досі, до сьогодні, ми продовжуємо знаходити могили та могили, а також закатованих людей у ​​підвалах. Я не можу сказати цифри", – сказав президент в інтерв'ю.

Про втрати військових знають рідні

Зеленський наголосив, що не може озвучувати втрати серед військових. Він заявив, що знає цифру загиблих Героїв, проте назвати не може. Про ці втрати знають сім'ї та близькі українських захисників, які віддали своє життя на фронті.

Проте втрати Росії у цій війні набагато більші.

Якщо говорити про баланси між нами й Росією, то вони великі. Вони втрачають у рази більше, у них набагато більше втрат,

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що на кожній Ставці окремо обговорюється питання щодо втрат. Зеленський заявив, що окремо розглядають, скільки вдалося зберегти життів, а скільки – на жаль, втратили. Серед них і поранені, і загиблі.