Я – людина, – Залужний розповів, коли єдиний раз плакав за час війни
Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, принесла українцям чимало лиха. Одного разу не стримав сліз і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Залужний розповів про цей випадок у фільмі Дмитра Комарова "Рік. За кадром", повідомляє 24 Канал.
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Залужний розповів, що в нього викликало сльози
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що під час повномасштабної війни з Росією він заплакав лише один раз.
Будучи головнокомандувачем, мені не хочеться зізнаватися в якихось слабкостях, але знову ж таки повторюся: я – людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав у Маріуполь,
– зауважив Залужний.
За його словами, ще на момент переписки з жінкою він сподівався, що її сину вдалося вижити. Однак йому доповіли, що військовий загинув.
"І я вимушений був якось прояснити цю ситуацію, тому що мама прислала мені його смс. Він перед вильотом написав смс про те, що є патріотом, і навіть, як його не стане, він хоче, щоб знали, що він – нормальна людина", – згадує головнокомандувач.
Залужний додав, що коли він намагався обговорити це питання з матір'ю загиблого військового, то в нього не вистачило сил і він заплакав. Генерал пам'ятає ім'я цього захисника, але не хоче його називати.
"Їх прийдеться називати дуже багацько. Вони всі цього варті", – зазначив Залужний.
Він підсумував, що дуже важко переживає втрати бійців,
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Останні втрати України: коротко
- Поблизу Бахмута 6 травня у бою з окупантами загинув Андрій Марків з села Хутір-Будилів Снятинської громади. Захиснику було 42 роки.
- У Києві 1 травня попрощались з добровольцем Олександром Бондаренком, який раніше працював журналістом BBC. Він прийняв останній бій під Кремінною.
- На Сході також загинув журналіст з Франції Арман Солдін. Його життя забрав російський ракетний обстріл.
- Окрім цього, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Олексій Титаренко. До війни він обіймав посаду головного консультанта Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики в Офісі Президента.