Реальні цифри – значно вищі: в ООН назвали, скільки українців загинуло від початку війни

Російські терористи продовжують вбивати мирних громадян України. З початку війни вже загинуло понад 8 тисяч осіб.

Також відомо, що поранень зазнали понад 13 тисяч українців. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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Скільки цивільних загинуло від початку війни в Україні

В ООН зафіксували 21 965 жертв серед цивільного населення України, зокрема 8 231 убитого та 13 734 поранених.

Серед поранених – 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити.

Також загинули 3 664 чоловіки, 2 173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки. До речі, стать 31 дитини та 1 900 дорослих поки не встановлено.

Окупанти зазнають шалених втрат на війні

В ООН наголосили, що реальні цифри – значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де були інтенсивні бої, затягнулися. Це стосується, зокрема,

Станом на 14 березня Росія втратила 160 540 своїх вояк. Тільки за минулу добу Сили оборони мінуснули 740 ворогів. Втрати у техніці: