"Наразі це на нашу користь": як війська КНДР застосовують тактику "на живця" на Курщині

Військові КНДР, яких Кім Чен Ин направив на допомогу Росії, застосовують тактику "на живця" у боротьбі з українськими безпілотниками. Але це на руку для українських військових.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар заступника командира батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти на псевдо Вульф в етері телемарафону. Військові КНДР, які зараз знаходяться у Курській області, не шкодують людських ресурсів і активно використовують тактику виманювання дронів "на живця".

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За його словами, північнокорейці виставляють солдатів на передову, щоб ті стали приманкою для українських безпілотників. У цей час інші військові намагаються збивати дрон.

Вони не жаліють свою живу силу, тому використовують таку тактику,

– зазначив Вульф.

Він зауважив, хоча північнокорейці намагаються збивати українські дрони зі стрілецької зброї, оператори безпілотників ефективно протидіють цьому. Відзначається, що наразі цей підхід на руку Україні.

БпЛА — це солодка ціль для них, оскільки вони ще не розуміють, що таке дрон, і це дає нам перевагу,

– пояснив Вульф.

Водночас боєць додав, що попри чисельність військ КНДР на Курському напрямку, використання безпілотних систем допомагає стримувати і знищувати ворога.

Ситуація на Курському напрямку залишається напруженою. Ворог застосовує важку техніку та проводить "м’ясні штурми", але завдяки ефективному використанню БпЛА, українські військові мають змогу знищувати ворога навіть у таких умовах.