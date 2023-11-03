ЗСУ, ймовірно, завдали ракетного удару по штабу військ Росії "Дніпро", – ISW

Ворожі джерела стверджують, що ЗСУ завдали ракетного удару по штабу російського угруповання військ "Дніпро" в Херсонській області.

Про те, що ЗСУ уразили ворожий штаб в Херсонській області, "Інституту вивчення війни" заявили російські джерела. Вони стверджують, що це трапилося 1 листопада.

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ЗСУ могли уразити штаб військ "Дніпро" на Херсонщині

Відомий російський "військкор" стверджує, що українські війська запустили крилаті ракети Storm Shadow і протикорабельні ракети "Нептун" по цілі в селі Стрілкове Херсонської області на Арабатській косі.

Він заявив, що російська ППО перехопила лише половину ракет. Тим часом російське опозиційне видання повідомило, що чотири українські ракети влучили в базу відпочинку "Аура" біля Стрілкового, яка служила штабом російського угруповання військ "Дніпро".

Варто зазначити, що підтвердження від Сил оборони України наразі не було.

До слова, нещодавно окупанти призначили командувачем російським угрупованням військ "Дніпро" генерала-полковника Михайла Теплинського. Російські джерела запевняють, що він буцімто не постраждав.

Україна могла завдати удару ATACMS по Криму

Видання The Economist стверджує, що 30 жовтня Україна вперше завдала удару по окупованому Криму ракетами ATACMS. Українська сторона поки що це не підтверджувала.

Проте 30 жовтня в окупованому Криму дійсно лунали вибухи. ЗМІ заявили, що внаслідок ударів є пошкодження ворожої С-300. Крім цього, місцеві припускають, що міг статися приліт по аеродрому у Новофедорівці.