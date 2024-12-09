Ще 1220 загарбників і 70 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 9 грудня

Сили оборони ліквідували ще 1220 російських загарбників. Також наші воїни знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила більш ніж 754 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Особового складу – близько 754 590 (+1220),

танків – 9519 (+0),

бойових броньованих машин – 19589 (+18),

артилерійських систем – 21061 (+3),

РСЗВ – 1253 (+0),

засобів ППО – 1023 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22),

крилатих ракет – 2859 (+2),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24),

спеціальної техніки – 3636 (+1).

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