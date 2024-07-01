Ще 1110 окупантів і 221 одиниця техніки: втрати ворога на 1 липня

1 липня 2024, 07:04
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських загарбників. Окрім того, знищили 221 одиницю ворожої техніки.

Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 543 тисячі особового складу, – вбитими й пораненими.

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Втрати Росії на 1 липня

  • Особового складу – близько 543810 (+1110) осіб,
  • танків – 8099 (+19),
  • бойових броньованих машин – 15550 (+26),
  • артилерійських систем – 14599 (+66),
  • РСЗВ – 1111 (+1),
  • засобів ППО – 874 (+1),
  • літаків – 360 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),
  • крилатих ракет – 2333 (+2),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70),
  • спеціальної техніки – 2448 (+0).

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Втрати ворога на 1 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Юлія Муріна