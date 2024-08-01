Ще 1370 окупантів і майже 300 одиниць техніки: втрати ворога на 1 серпня

1 серпня 2024, 07:45
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських загарбників. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили майже 300 одиниць техніки ворога.

Станом на ранок 1 серпня втрати Росії вже сягнули майже 580 тисяч бійців вбитими й пораненими.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 579 490 (+1370),
  • танків – 8399 (+9),
  • бойових броньованих машин – 16203 (+42),
  • артилерійських систем – 16119 (+33),
  • РСЗВ – 1132 (+1),
  • засобів ППО – 907 (+0),
  • літаків – 363 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),
  • крилатих ракет – 2407 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77),
  • спеціальної техніки – 2713 (+16).

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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Юлія Муріна