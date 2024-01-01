Понад 700 окупантів, ППО, десятки танків: втрати ворога на 1 січня

1 січня 2024, 07:57
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія продовжує втрачати особовий склад та техніку на фронті. Тільки за останню добу окупанти втратили 780 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року ворог втратив в Україні 360 010 солдатів. Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бойові дії. 

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Які втрати ворога у техніці 

  • танків – 5983 (+6);
  • бойових броньованих машин – 11087 (+17);
  • артилерійських систем – 8482 (+18);
  • РСЗВ – 943 (+0);
  • засоби ППО – 625 (+2);
  • літаків –329 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66);
  • крилаті ракети – 1709 (+0);
  • кораблі /катери – 23 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38);
  • спеціальна техніка – 1277 (+9). 


Втрати ворога 1 січня 2024 року 

Росія втратила на війні окупанта 2005 року народження 

  • Наприкінці 2023 року росЗМІ підтвердили, що Росія втратила на війні в Україні окупанта 2005 року народження  – Стаса Сільченкова, якому було тільки 18 років.
  • Відомо, що окупант після закінчення школи вступив у технічну академію. Та росіянин майже відразу після початку навчання вирішив піти вбивати українців й 5 вересня підписав контракт.
  • Так, вже 17 листопада ворога ліквідували у селі Синьківка Харківської області. Родичам про загибель сказали тільки 12 грудня. Поховали його у Смоленській області.
  • Варто зауважити, що окупант підписав контракт. Це стало можливим після зміни законодавства у Росії. Зокрема, контракти дозволили підписувати росіянам відразу після закінчення школи у 18 років. 
Автор: Діана Квасневська