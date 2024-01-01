Понад 700 окупантів, ППО, десятки танків: втрати ворога на 1 січня
1 січня 2024, 07:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує втрачати особовий склад та техніку на фронті. Тільки за останню добу окупанти втратили 780 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року ворог втратив в Україні 360 010 солдатів. Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бойові дії.
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Які втрати ворога у техніці
- танків – 5983 (+6);
- бойових броньованих машин – 11087 (+17);
- артилерійських систем – 8482 (+18);
- РСЗВ – 943 (+0);
- засоби ППО – 625 (+2);
- літаків –329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66);
- крилаті ракети – 1709 (+0);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38);
- спеціальна техніка – 1277 (+9).
Втрати ворога 1 січня 2024 року
Росія втратила на війні окупанта 2005 року народження
- Наприкінці 2023 року росЗМІ підтвердили, що Росія втратила на війні в Україні окупанта 2005 року народження – Стаса Сільченкова, якому було тільки 18 років.
- Відомо, що окупант після закінчення школи вступив у технічну академію. Та росіянин майже відразу після початку навчання вирішив піти вбивати українців й 5 вересня підписав контракт.
- Так, вже 17 листопада ворога ліквідували у селі Синьківка Харківської області. Родичам про загибель сказали тільки 12 грудня. Поховали його у Смоленській області.
- Варто зауважити, що окупант підписав контракт. Це стало можливим після зміни законодавства у Росії. Зокрема, контракти дозволили підписувати росіянам відразу після закінчення школи у 18 років.