1 травня, 07:39
Мінус ще 1230 російських загарбників: втрати ворога на 1 травня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували ще 1230 окупантів, загальні втрати Росії перевищили 953 тисячі бійців.
- За добу знищено 3 танки, 11 броньованих машин, 45 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 112 БпЛА, 139 одиниць автомобільної техніки.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1230 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили 313 одиниць техніки й озброєння агресора.
Станом на ранок 1 травня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 953 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 1 травня 2025 року
- Особового складу – близько 953 190 (+1230),
- танків – 10732 (+3),
- бойових броньованих машин – 22364 (+11),
- артилерійських систем – 27136 (+45),
- РСЗВ – 1375 (+1),
- засобів ППО – 1148 (+2),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34401 (+112),
- крилатих ракет – 3196 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46750 (+139),
- спеціальної техніки – 3869 (+0).