Ще 470 окупантів не пережили літо: втрати ворога на 1 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже півтора року. За цей час наші захисники ліквідували понад 263 тисячі окупантів.

Так, лише за минулу добу Сили оборони очистили землю ще від 470 російських загарбників. Окрім того, перетворили на брухт багато російської техніки та озброєння, пише 24 Канал.

До речі Саме по "виборчій дільниці": СБУ влаштувала "бавовну" по кадирівцях і колаборантах на Запоріжжі

Втрати Росії у війні проти України

Особового складу – близько 263490 (+470),

танків – 4459 (+23),

бойових броньованих машин – 8613 (+9),

артилерійських систем – 5530 (+23),

РСЗВ – 735 (+1),

засобів ППО – 500 (+0),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4),

крилатих ракет – 1445 (+0),

кораблів і катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33),

спеціальної техніки – 831 (+1).

Зверніть увагу Прорив під Оріховом і наступ росіян на Куп'янськ: як змінилась лінія фронту за серпень

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окупанти зазнали потужного ураження біля Бахмута

Раніше керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів 24 Каналу, що лише за одну добу, 29 серпня, на Бахмутському напрямку агресор зазнав потужного ураження.

Зокрема, серед втрат ворога: 4 танки, 1 БМП, 1 БТР, 1 "Мста-Б", 1 РСЗВ "Град", 2С3 "Акація", 2С5 "Гіацинт-С", протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", 10 авто, 1 спеціальна техніка МТУ-90, 4 склади з боєкомплектом, спостережний комплекс "Муром-М", БпЛА ZALA та ЗРК "Стріла-10".