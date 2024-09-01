1350 вояк та понад 160 одиниць техніки: втрати ворога 1 вересня

1 вересня 2024, 07:08
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Автор: Анастасія Лукашевська

Джерело:

Генштаб

Сили оборони продовжують стримувати ворога на лінії фронту, а також ведуть наступ на Курському напрямку. У ході цих дій противник зазнає значних втрат. Так, за останню добу ЗСУ ліквідували 1350 російських окупантів.

Актуальні втрати ворога станом на 1 вересня повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Зазначають, що ифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв. 

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Загалом втрати Росії у війні проти України від початку вторгнення у живій силі сягнули 616300 вояк.

Втрати ворога станом на сьогодні

  • особового складу – близько 616300 (+1350) осіб,
  • танків – 8592 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 16760 (+24) од,
  • артилерійських систем  – 17636 (+22) од,
  • РСЗВ – 1176 (+0) од,
  • засоби ППО – 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36),
  • крилаті ракети – 2557 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) од,
  • спеціальна техніка – 2991 (+14)


Втрати росіян 1 вересня / Інфографіка Генштабу