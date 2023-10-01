Ряди "двохсотих" поповнили ще 440 окупантів: втрати ворога на 1 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585 добу. За понад 19 місяців Сили оборони ліквідували більше ніж 278 тисяч окупантів.

Так, лише за минулу добу ряди "двохсотих" поповнили ще 440 загарбників. Окрім того, наші захисники вкотре перетворили на брухт десятки одиниць ворожої техніки.

Зверніть увагу ЗСУ побили рекорд знищення російської артилерії: чому це так важливо для просування наших військ

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Особового складу – близько 278 570 (+440),

танків – 4702 (+11),

бойових броньованих машин – 8991 (+7),

артилерійських систем – 6477 (+30),

РСЗВ – 798 (+2),

засобів ППО – 537 (+0),

літаків – 316 (+1),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5043 (+37),

крилатих ракет – 1529 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8883 (+29),

спеціальної техніки – 933 (+1).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Дрон СБУ знищив РЛС ворога під Курськом