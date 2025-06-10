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24 Канал Новини України Мінус 2 літаки та 960 окупантів: втрати ворога на 10 червня
10 червня, 07:35
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Мінус 2 літаки та 960 окупантів: втрати ворога на 10 червня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони ліквідували ще 960 окупантів і знищили 426 одиниць ворожої техніки та озброєння, зокрема, 2 літаки.
  • Загальні втрати Росії вже перевищили 998 тисяч бійців

За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 960 окупантів. Також наші воїни знищили 426 одиниць ворожої техніки й озброєння, зокрема, 2 літаки.

Станом на ранок 10 червня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 998 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 10 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 998 080 (+960),
  • танків – 10919 (+4),
  • бойових броньованих машин – 22768 (+9),
  • артилерійських систем – 28982 (+48),
  • РСЗВ – 1412 (+1),
  • засобів ППО – 1183 (+0),
  • літаків – 416 (+2),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),
  • крилатих ракет – 3330 (+15),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51455 (+107),
  • спеціальної техніки – 3912 (+1).

Втрати ворога на 10 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ