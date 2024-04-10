Уже понад 450 тисяч ліквідованих окупантів: втрати ворога на 10 квітня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 830 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Загалом станом на 10 квітня Росія вже втратила близько 450 тисяч своїх бійців. Окрім того, майже 63 тисячі одиниць техніки та озброєння, пише 24 Канал.

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Які втрати в агресора

Особового складу – близько 450 080 (+830),

танків – 7132 (+22),

бойових броньованих машин – 13 667 (+47),

артилерійських систем – 11 404 (+18),

РСЗВ – 1040 (+1),

засобів ППО – 753 (+0),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9070 (+37),

крилатих ракет – 2067 (+2),

кораблів / катерів – 26 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 248 (+67),

спеціальної техніки – 1876 (+8).

Втрати Росії на 10 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! Офіційний представник НАТО заявив, що в Альянсі вважають, що Україна за останні місяці знищила понад дві третини російських танків з допомогою FPV-безпілотників.

До слова, у Міноборони Великої Британії взимку заявляли, що окупантам важко протидіяти українським FPV-дронам. Зокрема, тому що наші захисники використовують такі БпЛА разом з артилерією для ураження техніки агресора.

Також британська розвідка з посиланням на інформацію ворожого військкора, заявила, що ЗСУ знищили 90% російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області.