10 квітня, 07:40
Мінус ще 1420 окупантів: втрати ворога на 10 квітня
Основні тези
- Українські захисники ліквідували ще 1420 окупантів і 363 одиниці ворожої техніки та озброєння за минулу добу.
- Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 929 тисяч бійців.
За минулу добу українські воїни ліквідували ще 1420 окупантів. Також наші захисники та захисниці знищили 363 одиниці ворожої техніки та озброєння.
Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже досягли 929 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 10 квітня 2025 року
- Особового складу – близько 929 000 (+1420),
- танків – 10579 (+3),
- бойових броньованих машин – 22033 (+12),
- артилерійських систем – 25982 (+70),
- РСЗВ – 1359 (+0),
- засобів ППО – 1127 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),
- крилатих ракет – 3145 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43514 (+169),
- спеціальної техніки – 3796 (+4).
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