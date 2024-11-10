Ще 1350 окупантів і 237 одиниць техніки: втрати ворога на 10 листопада
10 листопада 2024, 07:44Читать новость на русском
Сили оборони ліквідували ще 1350 російських загарбників. Також наші захисники та захисниці знищили ще 237 одиниць техніки та озброєння агресора.
Загальні втрати Росії у повномасштабній війні на ранок 10 листопада перевищили 708 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 10 листопада 2024 року
- Особового складу – близько 708 890 (+1350),
- танків – 9249 (+11),
- бойових броньованих машин – 18726 (+29),
- артилерійських систем – 20280 (+31),
- РСЗВ – 1245 (+0),
- засобів ППО – 996 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
- крилатих ракет – 2634 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122),
- спеціальної техніки – 3604 (+0).
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