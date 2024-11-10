Ще 1350 окупантів і 237 одиниць техніки: втрати ворога на 10 листопада

10 листопада 2024, 07:44
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Автор: Юлія Муріна

Сили оборони ліквідували ще 1350 російських загарбників. Також наші захисники та захисниці знищили ще 237 одиниць техніки та озброєння агресора.

Загальні втрати Росії у повномасштабній війні на ранок 10 листопада перевищили 708 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 10 листопада 2024 року

  • Особового складу – близько 708 890 (+1350),
  • танків – 9249 (+11),
  • бойових броньованих машин – 18726 (+29),
  • артилерійських систем – 20280 (+31),
  • РСЗВ – 1245 (+0),
  • засобів ППО – 996 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
  • крилатих ракет – 2634 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122),
  • спеціальної техніки – 3604 (+0).

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Втрати ворога на 10 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ