11 червня, 07:36
Ще 1120 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 11 червня
Основні тези
- Росія втратила 1120 військових та понад 430 одиниць техніки та озброєння за минулу добу.
- Загальні втрати ворога станом на 11 червня 2025 року перевищили 999 тисяч військових.
За минулу добу Росія втратила у повномасштабній війні проти України 1120 бійців. Також наші захисники та захисниці знищили понад 430 одиниць техніки й озброєння агресора.
Станом на ранок 11 червня загальні втрати ворога вже перевищили 999 тисяч військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 11 червня 2025 року
- Особового складу – близько 999 200 (+1120),
- танків – 10927 (+8),
- бойових броньованих машин – 22783 (+15),
- артилерійських систем – 29016 (+34),
- РСЗВ – 1413 (+1),
- засобів ППО – 1183 (+0),
- літаків – 416 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40297 (+240),
- крилатих ракет – 3337 (+7),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51579 (+124),
- спеціальної техніки – 3914 (+2).