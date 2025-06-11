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24 Канал Новини України Ще 1120 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 11 червня
11 червня, 07:36
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Ще 1120 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 11 червня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Росія втратила 1120 військових та понад 430 одиниць техніки та озброєння за минулу добу.
  • Загальні втрати ворога станом на 11 червня 2025 року перевищили 999 тисяч військових.

За минулу добу Росія втратила у повномасштабній війні проти України 1120 бійців. Також наші захисники та захисниці знищили понад 430 одиниць техніки й озброєння агресора.

Станом на ранок 11 червня загальні втрати ворога вже перевищили 999 тисяч військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 11 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 999 200 (+1120),
  • танків – 10927 (+8),
  • бойових броньованих машин – 22783 (+15),
  • артилерійських систем – 29016 (+34),
  • РСЗВ – 1413 (+1),
  • засобів ППО – 1183 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40297 (+240),
  • крилатих ракет – 3337 (+7),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51579 (+124),
  • спеціальної техніки – 3914 (+2).

Втрати ворога на 11 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ