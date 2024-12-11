Ще 1400 окупантів і 69 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 11 грудня
11 грудня 2024, 07:36Читать новость на русском
За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1400 російських загарбників. Також наші військові знищили десятки одиниць російської техніки та озброєння.
Станом на ранок 11 грудня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 757 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 11 грудня 2024 року
- Особового складу – близько 757 340 (+1400),
- танків – 9526 (+2),
- бойових броньованих машин – 19616 (+20),
- артилерійських систем – 21067 (+3),
- РСЗВ – 1253 (+0,
- засобів ППО – 1023 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+4),
- крилатих ракет – 2859 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31073 (+36),
- спеціальної техніки – 3641 (+4).
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