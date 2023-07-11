Понад 500 окупантів, вертоліт та багато артсистем: шалені втрати Росії станом на 11 липня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія втрачає на війні в Україні своїх військових, техніку та потенціал. Тільки за останню добу ворог втратив на нашій землі 540 одиниць особового складу.
Станом на 11 липня 2023 року в Україні загинуло 235 020 ворогів. Проте цифри можуть бути більшими, адже важко порахувати кількість загиблих під час активних бойових дій.
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Які втрати ворога у техніці
- танків – 4089 (+4),
- бойових броньованих машин – 7983 (+17),
- артилерійських систем – 4385 (+14),
- РСЗВ – 672 (+4),
- засоби ППО – 414,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 310 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
- крилаті ракети – 1271,
- кораблі /катери – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29),
- спеціальна техніка – 640 (+8).
Статистика Генштабу ЗСУ про втрати ворога за минулу добу свідчить про те, що наші воїни продовжують завдавати ударів по логістиці противника. Зокрема, тільки за добу було знищено 29 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Також важливо звернути увагу на те, що наші військові знищили відразу 14 артилерійських систем противника та 4 РСЗВ. Крім того, Росія втратила ще 4 танки та гелікоптер.
Росія могла уникнути 50% втрат
- Розвідка Британії підрахувала, що протягом 17 місяців повномасштабного вторгнення Росія втрачала в середньому близько 400 осіб на день.
- Британія пов'язує великі втрати Росії в особовому складі з кризою військово-медичного забезпечення.
- У розвідці зазначили, що дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута – є основною причиною смертей і ампутацій, яким можна було б запобігти.
- Відтак, керівник підрозділу бойової медицини компанії "Калашников" заявив, що 50% російських бойових втрат можна було б запобігти, надавши належну першу медичну допомогу.