Понад 1200 окупантів, гелікоптер та сотні одиниць техніки: втрати ворога 11 серпня

11 серпня 2024, 07:45
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія не виводить свої війська з території України. Тому окупанти продовжують втрачати особовий склад та техніку.

Тільки за останню добу росіяни втратили 1 220 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 590 920 солдатів. 

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Що відомо про втрати ворога у техніці 

Окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили на фронті:

  • танків – 8 447 (+6);
  • бойових броньованих машин – 16 363 (+13);
  • артилерійських систем – 16 663 (+58);
  • РСЗВ – 1 143 (+0);
  • засоби ППО – 918 (+0);
  • літаків – 366 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 399 (+27);
  • крилаті ракети – 2 425 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 524 (+71);
  • спеціальна техніка – 2 800 (+11).


Втрати ворога 11 серпня 2024 року 

До речі, українські військові підтвердили, що окупанти протягом минулої доби, 10 серпня, втратили вертоліт Ка-52. Про це напередодні писали російські ЗМІ. 