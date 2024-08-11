Понад 1200 окупантів, гелікоптер та сотні одиниць техніки: втрати ворога 11 серпня
11 серпня 2024, 07:45Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не виводить свої війська з території України. Тому окупанти продовжують втрачати особовий склад та техніку.
Тільки за останню добу росіяни втратили 1 220 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 590 920 солдатів.
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Що відомо про втрати ворога у техніці
Окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили на фронті:
- танків – 8 447 (+6);
- бойових броньованих машин – 16 363 (+13);
- артилерійських систем – 16 663 (+58);
- РСЗВ – 1 143 (+0);
- засоби ППО – 918 (+0);
- літаків – 366 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 399 (+27);
- крилаті ракети – 2 425 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 524 (+71);
- спеціальна техніка – 2 800 (+11).
Втрати ворога 11 серпня 2024 року
До речі, українські військові підтвердили, що окупанти протягом минулої доби, 10 серпня, втратили вертоліт Ка-52. Про це напередодні писали російські ЗМІ.