11 травня, 08:00
Ще 1310 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 11 травня
Основні тези
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 1310 російських загарбників і знищили 218 одиниць ворожої техніки.
- Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 965 тисяч бійців.
Українські захисники й захисниці ліквідували за минулу добу ще 1310 російських загарбників. Також наші воїни знищили 218 одиниць ворожої техніки й озброєння.
Станом на ранок 11 травня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 965 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 11 травня 2025 року
- Особового складу – близько 965890 (+1310),
- танків – 10792 (+2),
- бойових броньованих машин – 22446 (+6),
- артилерійських систем – 27670 (+33),
- РСЗВ – 1381 (+1),
- засобів ППО – 1159 (+1),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),
- крилатих ракет – 3197 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117),
- спеціальної техніки – 3878 (+3).