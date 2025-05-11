Ще 1310 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 11 травня

Українські захисники й захисниці ліквідували за минулу добу ще 1310 російських загарбників. Також наші воїни знищили 218 одиниць ворожої техніки й озброєння.

Станом на ранок 11 травня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 965 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 11 травня 2025 року

Особового складу – близько 965890 (+1310),

танків – 10792 (+2),

бойових броньованих машин – 22446 (+6),

артилерійських систем – 27670 (+33),

РСЗВ – 1381 (+1),

засобів ППО – 1159 (+1),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),

крилатих ракет – 3197 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117),

спеціальної техніки – 3878 (+3).

Втрати ворога на 11 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ