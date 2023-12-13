Ще 850 окупантів у сміттєвих пакетах: втрати ворога на 13 грудня
13 грудня 2023, 08:02Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже 658 добу. Сили оборони ліквідували понад 340 тисяч окупантів, які прийшли на нашу землю руйнувати цивільну інфраструктуру, тероризувати та вбивати мирне населення.
За минулу добу Росія втратила ще 850 своїх бійців. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили десятки одиниць ворожої техніки, пише 24 Канал.
До речі Росія втратила 90% особового складу від початку війни проти України, – Reuters
Скільки загарбників і техніки вже ліквідовано
- Особового складу – близько 341 500 (+850) осіб,
- танків – 5682 (+18),
- бойових броньованих машин – 10 594 (+15),
- артилерійських систем – 8076 (+3),
- РСЗВ – 919 (+0),
- засобів ППО – 605 (+0),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
- крилатих ракет – 1596 (+0),
- кораблів і катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12),
- спеціальної техніки – 1176 (+6).
Зверніть увагу На Сході втрати Росії у 8 разів вищі за втрати Сил оборони, – Сирський
Головний військовий шпиталь Москви переповнений
- Втрати росіян настільки великі, що навіть головний військовий шпиталь Москви вщент забитий "трьохсотими".
- Місць у палатах на всіх не вистачає. Тож поранених загарбників розміщують у коридорах і їдальні.
- До речі, нових не приймають. Їм відмовляють і відправляють назад на фронт, навіть не визнаючи особами з інвалідністю.