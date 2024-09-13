Ще 1220 загарбників і 288 одиниць техніки: втрати ворога на 13 вересня

13 вересня 2024, 07:24
Читать новость на русском
Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Генштаб ВСУ

За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1220 російських загарбників. Також наші воїни знищили майже 300 одиниць ворожої техніки.

Станом на ранок 13 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 631 тисячу.

Читайте також "Бомбили" Іркутськ і горіли в Саках : що відомо про Су-30, який бійці ГУР МО знищили з ПЗРК

Втрати ворога

  • Особового складу – близько 631 420 (+1220),
  • танків – 8671 (+18),
  • бойових броньованих машин – 17003 (+48),
  • артилерійських систем – 18061 (+52),
  • РСЗВ – 1185 (+1),
  • засобів ППО – 945 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80),
  • крилатих ракет – 2591 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79),
  • спеціальної техніки – 3071 (+10).

Дивіться також 46 бригада десантників встановила рекорд зі знищення ворожої техніки за день

Втрати ворога на 13 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ