14 квітня, 07:38
Мінус ще 1310 окупантів і понад 400 одиниць техніки: втрати ворога на 14 квітня
Основні тези
- За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1310 окупантів, загальні втрати російської армії перевищили 933 тисячі осіб.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила значну кількість техніки, включаючи 10 622 танки та 22 130 бойових броньованих машин.
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат ворогу. Так, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1310 окупантів.
Загальні втрати ворога вже перевищили 933 тисячі особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 933 980 (+1310) осіб,
- танків – 10 622 (+19),
- бойових броньованих машин – 22 130 (+42),
- артилерійських систем – 26 222 (+59),
- РСЗВ – 1 362 (+0),
- засоби ППО – 1 130 (+2),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 544 (+119),
- крилаті ракети – 3 145 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44 129 (+179),
- спеціальна техніка – 3 801 (+2).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, раніше в ОТУ "Луганськ" повідомили про колосальні втрати росіян під Торецьком. Так, лише на цій ділянці фронту протягом березня окупаційна армія майже 7 тисяч солдатів вбитими та пораненими.