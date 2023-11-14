Ще понад 900 окупантів і майже 80 одиниць техніки: втрати ворога на 14 листопада

За понад 20 місяців повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували більш ніж 313 тисяч російських загарбників. Окрім того, наші захисники знищили понад 43 тисячі одиниць техніки агресора.

Лише за минулу добу Росія втратила ще 920 своїх бійців. Також десятки одиниць ворожої техніки стали брухтом, пише 24 Канал.

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Скільки окупантів і техніки вже ліквідовано

Особового складу – близько 313 470 (+920),

танків – 5362 (+8),

бойових броньованих машин – 10 086 (+7),

артилерійських систем – 7589 (+20),

РСЗВ – 882 (+1),

засобів ППО – 580 (+0),

літаків – 322 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),

крилатих ракет – 1561 (+0),

кораблів і катерів – 22 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24),

спеціальної техніки – 1081 (+2).

До речі У Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Росії

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! На цвинтарі в Новоросійську та Абінську виявили могили кадрових російських військових, мобілізованих і вагнерівців. У Краснодарському краї зафіксували понад 1700 могил окупантів.

OSINT-експерт Іраклі Комахідзе зауважив, що серед "новоприбулих" і полковник Валерій Петраш. Цього загарбника топового рангу ліквідували 19 вересня 2023 року.