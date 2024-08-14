Ще 1240 ліквідованих окупантів і 226 одиниць техніки: втрати ворога на 14 серпня

Сили оборони ліквідували ще 1240 російських загарбників. Окрім того, знищили понад дві сотні одиниць ворожої техніки.

Станом на ранок 14 серпня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 594 тисячі бійців – вбитими й пораненими.

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Втрати ворога

Особового складу – близько 594 400 (+1240),

танків – 8476 (+21),

бойових броньованих машин – 16402 (+17),

артилерійських систем – 16821 (+57),

РСЗВ – 1151 (+5),

засобів ППО – 921 (+1),

літаків – 366 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13548 (+57),

крилатих ракет – 2426 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 22710 (+61),

спеціальної техніки – 2813 (+7).

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Втрати ворога на 14 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ