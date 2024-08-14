Ще 1240 ліквідованих окупантів і 226 одиниць техніки: втрати ворога на 14 серпня

14 серпня 2024, 07:50
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували ще 1240 російських загарбників. Окрім того, знищили понад дві сотні одиниць ворожої техніки.

Станом на ранок 14 серпня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 594 тисячі бійців – вбитими й пораненими.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 594 400 (+1240),
  • танків – 8476 (+21),
  • бойових броньованих машин – 16402 (+17),
  • артилерійських систем – 16821 (+57),
  • РСЗВ – 1151 (+5),
  • засобів ППО – 921 (+1),
  • літаків – 366 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13548 (+57),
  • крилатих ракет – 2426 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22710 (+61),
  • спеціальної техніки – 2813 (+7).

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Втрати ворога на 14 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ