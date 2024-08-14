Ще 1240 ліквідованих окупантів і 226 одиниць техніки: втрати ворога на 14 серпня
14 серпня 2024, 07:50Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони ліквідували ще 1240 російських загарбників. Окрім того, знищили понад дві сотні одиниць ворожої техніки.
Станом на ранок 14 серпня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 594 тисячі бійців – вбитими й пораненими.
Читайте також У морг доставили перші тіла загиблих від удару по російській колоні в Курській області
Втрати ворога
- Особового складу – близько 594 400 (+1240),
- танків – 8476 (+21),
- бойових броньованих машин – 16402 (+17),
- артилерійських систем – 16821 (+57),
- РСЗВ – 1151 (+5),
- засобів ППО – 921 (+1),
- літаків – 366 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13548 (+57),
- крилатих ракет – 2426 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22710 (+61),
- спеціальної техніки – 2813 (+7).
Дивіться також "Перун" знищив російський танк на Харківщині: гарячі кадри