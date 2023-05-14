У Путіна скоро закінчиться пакет з пакетами: колосальні втрати ворога станом на 14 травня

14 травня 2023, 08:04
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу наші захисники відправили до пекла 620 бійців так званої "другої армії світу".

І це лише квіточки. Якщо говорити про втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають. З 24 лютого 2022 року наші військові ліквідували 198 880 російських загарбників. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно. 

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Втрати ворога у техніці

Також за понад рік повномасштабного вторгнення ворог втратив чимало своєї техніки. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, а також сотні літаків і гелікоптерів. Окрасою цього списку залишається крейсер "Москва", який тепер спокійно лежить собі на дні Чорного моря.

  • танків – 3 756;
  • бойових броньованих машин – 7 325;
  • артилерійських систем – 3 116;
  • РСЗВ – 562;
  • засобів ППО – 314;
  • літаків – 308;
  • гелікоптерів – 294;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 696;
  • крилатих ракет – 970;
  • кораблів /катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 018;
  • спеціальної техніки – 404.


Актуальні втрати ворога станом на 14 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Попри те, що ворог зазнає колосальних втрат, це його не зупиняє. Окупанти продовжують щоденно йти в атаку та наступати.

За минулу добу – 57 бойових зіткнень

За даними Генштабу, основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський. Упродовж минулої доби зафіксували 57 бойових зіткнень на цих напрямках. Якщо говорити про епіцентр боїв, то він у Бахмуті та Мар'їнці.

Зазначимо, що окупанти не просто так лізуть в атаку. Вони намагаються втілити у життя кривавий план Путіна. Мовиться про вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Але наші мужні захисники не дозволяють загарбникам цього зробити.

Автор: Назарій Лазур