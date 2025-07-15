15 липня, 07:34
Мінус 1230 окупантів: втрати ворога на 15 липня
Основні тези
- За добу українські воїни ліквідували 1230 російських загарбників і знищили 430 одиниць техніки та озброєння.
- Загальні втрати Росії на 15 липня перевищили 1 036 000 бійців.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1230 російських загарбників. Також наші захисники й захисниці знищили 430 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Станом на ранок 15 липня втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 036 000 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати ворога на 15 липня 2025 року?
- Особового складу – близько 1036290 (+1230),
- танків – 11022 (+3),
- бойових броньованих машин – 22993 (+6),
- артилерійських систем – 30346 (+52),
- РСЗВ – 1440 (+2),
- засобів ППО – 1194 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245),
- крилатих ракет – 3491 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55147 (+122),
- спеціальної техніки – 3932 (+0).