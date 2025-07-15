Мінус 1230 окупантів: втрати ворога на 15 липня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1230 російських загарбників. Також наші захисники й захисниці знищили 430 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 15 липня втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 036 000 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також 100 тисяч російських військових, – Рютте про втрати Росії за 2025 рік Які втрати ворога на 15 липня 2025 року? Особового складу – близько 1036290 (+1230),

танків – 11022 (+3),

бойових броньованих машин – 22993 (+6),

артилерійських систем – 30346 (+52),

РСЗВ – 1440 (+2),

засобів ППО – 1194 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245),

крилатих ракет – 3491 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 55147 (+122),

спеціальної техніки – 3932 (+0). Втрати ворога на 15 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ