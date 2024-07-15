Уже понад 560 тисяч окупантів: колосальні втрати ворога на 15 липня
15 липня 2024, 07:24Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1200 російських загарбників. Окрім того, наші воїни знищили 218 одиниць техніки окупантів.
Станом на ранок 15 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 560 тисяч бійців.
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Втрати ворога
- Особового складу близько 560 290 (+1200),
- танків – 8214 (+8),
- бойових броньованих машин – 15 826 (+15),
- артилерійських систем – 15 324 (+62),
- РСЗВ – 1119 (+0),
- засобів ППО – 892 (+2),
- літаків – 361 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 148 (+41),
- крилатих ракет – 2398 (+2),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 623 (+85),
- спеціальної техніки – 2569 (+3).
Загальні цифри втрат противника у крилатих ракетах та БпЛА ОТР подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
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Втрати Росії на 15 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ