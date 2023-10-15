Майже 900 ворогів, десятки одиниць техніки: шалені втрати ворога на 15 жовтня
15 жовтня 2023, 07:48Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не відмовилась від загарбницької війни проти України. Вороги намагаються захопити Авдіївку, проте зазнають шалених втрат. Тільки за останню добу вони втратили на фронті 880 одиниць особового складу.
Починаючи з 24 лютого 2022 року, в Україні загинуло понад 287 тисяч окупантів. Проте втрати можуть бути більшими, зважаючи на активні бої.
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Втрати ворога на фронті
- особового складу – 287 770 (+880);
- танків – 4948 (+8);
- бойових броньованих машин – 9362 (+25);
- артилерійських систем – 6866 (+33);
- РСЗВ – 813 (+2);
- засоби ППО – 547 (+0);
- літаків – 317 (+0);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4);
- крилаті ракети – 1 531 (+0);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 249 (+24);
- спеціальна техніка – 976 (+5).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати ворога: останні новини
- Наталія Гуменюк розповіла, що на Півдні України наші військові знищили ворожий пункт управління дронами та 2 ворожі човни.
- На Таврійському напрямку українські бійці знищили російський Су-25, бойову машину підтримки танків "Термінатор", одну важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок".
- Ба більше, вороги самі допомагають ЗСУ знищувати їх. Так, командування Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувало відео, яке показує, як росіяни добивають своїх поранених на полі бою.