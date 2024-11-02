Поліські десантники нищать морпіхів 155 бригади: окупантів були змушені відвести на відновлення

Українські військові продовжують завдавати колосальних втрат окупантам на полі бою. Також вони тримають оборону на найскладніших напрямках.

Поліські десантники завдали втрат морпіхам 155 бригади Росії. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська України.

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Росія зазнає втрат

Українські десантники продовжують показувати свою майстерність у знищенні росіян у Курській області.

155 бригада морської піхоти, кладіть до своїх кишень насіння, хай хоча б, щось корисне з вас вийде,

– закликав один з десантників ️‍ 95 бригади ДШВ.

Там також зазначили, що за наявною інформацією, підрозділи 9 десантно-штурмової роти цієї бригади втратили понад 60 військовослужбовців та були виведені на відновлення.

Раніше стало відомо, що на напрямку Борової співвідношення українських та російських втрат становить 1 до 12, що свідчить про колосальні втрати росіян. 3-я ОШБр стійко тримає позиції, а росіяни постійно змінюють тактику, використовуючи артилерію та дрони для створення напруги.