23 артсистеми, 12 танків і тисяча окупантів: у Генштабі назвали втрати ворога на 16 грудня
16 грудня 2024, 07:19Читать новость на русском
Росія не відступає з території України та за будь-яку ціну проривається вглиб нашої держави. При цьому зазнає чималих втрат. Тільки протягом доби 15 грудня агресор втратив понад тисячу солдатів.
З 24 лютого 2022 року Росія втратила приблизно 763510 тисяч осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Також дуже багато гине солдатів КНДР – на фото можна побачити лише малу частину загиблих.
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Які втрати ворога сьогодні
Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів такі:
- особового складу – близько 763510 (+1070) осіб;
- танків – 9563 (+12);
- бойових броньованих машин – 19736 (+29);
- артилерійських систем – 21151 (+23);
- РСЗВ – 1256 (+0);
- засобів ППО – 1025 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20372 (+16);
- крилатих ракет – 2943 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31480 (+82);
- спеціальної техніки – 3650 (+2).
Тобто тільки протягом доби в росіян поменшало на 82 цистерни, 29 ББМ, 23 артсистеми і 12 танків.