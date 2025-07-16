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24 Канал Новини України За добу ліквідовано 1170 окупантів: втрати ворога станом на 16 липня
16 липня, 07:36
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За добу ліквідовано 1170 окупантів: втрати ворога станом на 16 липня

Сергій Попович
Основні тези
  • За добу ліквідовано 1170 російських солдатів, загальні втрати Росії у війні перевищили 1 037 460 військових.
  • Росія втратила 11 025 танків, 22 995 бойових броньованих машин, 30 395 артилерійських систем станом на 16 липня.
  • Кількість знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня становить 46 164, автомобільної техніки та автоцистерн – 55 229.

Агресивна війна Росії проти України триває. Лише за минулу добу безглузді амбіції Кремля коштували життів 1170 російських солдатів.

Станом на 16 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 037 460 військових. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії станом на 16 липня?

  • Особового складу – близько 1 037 460 (+1170),
  • танків – 11 025 (+3),
  • бойових броньованих машин – 22 995 (+2),
  • артилерійських систем – 30 395 (+49),
  • РСЗВ – 1 440 (+0),
  • засобів ППО – 1 196 (+2),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 164 (+284),
  • крилатих ракет – 3 491 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 229 (+82),
  • спеціальної техніки – 3 932 (+0).


Втрати ворога на 16 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ