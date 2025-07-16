За добу ліквідовано 1170 окупантів: втрати ворога станом на 16 липня

Агресивна війна Росії проти України триває. Лише за минулу добу безглузді амбіції Кремля коштували життів 1170 російських солдатів.

Станом на 16 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 037 460 військових. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також ЗСУ мали успіхи на Сумщині, а росіяни – на Харківщині та Донеччині: огляд і карти фронту від ISW Які втрати Росії станом на 16 липня? Особового складу – близько 1 037 460 (+1170),

танків – 11 025 (+3),

бойових броньованих машин – 22 995 (+2),

артилерійських систем – 30 395 (+49),

РСЗВ – 1 440 (+0),

засобів ППО – 1 196 (+2),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 164 (+284),

крилатих ракет – 3 491 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 229 (+82),

спеціальної техніки – 3 932 (+0).

Втрати ворога на 16 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ