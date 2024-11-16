Ще 1650 ліквідованих окупантів і 165 одиниць техніки: втрати ворога на 16 листопада

16 листопада 2024, 07:33
Читать новость на русском
Автор: Юлія Муріна

Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1650 окупантів. Також наші воїни знищили 165 одиниць ворожої техніки та озброєння.

На ранок 16 листопада загальні втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 719 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Зеки вже закінчуються: в "Ахіллесі" назвали шалені втрати Росії на Харківщині

Втрати ворога на 16 листопада

  • Особового складу – близько 719 240 (+1650),
  • танків – 9338 (+8),
  • бойових броньованих машин – 18994 (+26),
  • артилерійських систем – 20520 (+28),
  • РСЗВ – 1252 (+0),
  • засобів ППО – 999 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),
  • крилатих ракет –  2641 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 29236 (+69),
  • спеціальної техніки – 3651 (+6).

Читайте також Ціна наступу на Покровськ і Вугледар: BBC зафіксувала рекордне зростання втрат в армії Росії

Втрати ворога на 16 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ