17 лютого, 07:03
Ще понад 1500 ліквідованих загарбників: втрати ворога на 17 лютого
Основні тези
- Росія втратила понад 859 тисяч бійців у повномасштабній війні проти України, зокрема, 1530 за останню добу.
- Також в окупантів мінус 10089 танків, 21063 броньовані машини, 23222 артилерійські системи тощо.
Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 859 тисяч бійців. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 1530 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 17 лютого 2025 року
- Особового складу – близько 859 920 (+1530),
- танків – 10089 (+16),
- бойових броньованих машин – 21063 (+52),
- артилерійських систем – 23222 (+37),
- РСЗВ – 1283 (+0),
- засобів ППО – 1067 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128),
- крилатих ракет – 3063 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149),
- спеціальної техніки – 3750 (+1).
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