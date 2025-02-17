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24 Канал Новини України Ще понад 1500 ліквідованих загарбників: втрати ворога на 17 лютого
17 лютого, 07:03
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Ще понад 1500 ліквідованих загарбників: втрати ворога на 17 лютого

Юлія Муріна
Основні тези
  • Росія втратила понад 859 тисяч бійців у повномасштабній війні проти України, зокрема, 1530 за останню добу.
  • Також в окупантів мінус 10089 танків, 21063 броньовані машини, 23222 артилерійські системи тощо.

Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 859 тисяч бійців. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 1530 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 17 лютого 2025 року

  • Особового складу – близько 859 920 (+1530),
  • танків – 10089 (+16),
  • бойових броньованих машин – 21063 (+52),
  • артилерійських систем – 23222 (+37),
  • РСЗВ – 1283 (+0),
  • засобів ППО – 1067 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128),
  • крилатих ракет – 3063 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149),
  • спеціальної техніки – 3750 (+1).

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Втрати ворога на 17 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ