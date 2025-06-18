Ще 1040 окупантів і 420 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 18 червня

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1040 російських загарбників. Також знищили 420 одиниць техніки й озброєння агресора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 18 червня 2025 року

Особового складу – близько 1 007 160 (+1040),

танків – 10947 (+7),

бойових броньованих машин – 22845 (+31),

артилерійських систем – 29265 (+37),

РСЗВ – 1420 (+1),

засобів ППО – 1187 (+0),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184),

крилатих ракет – 3369 (+23),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 52312 (+137),

спеціальної техніки – 3916 (+0).

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Втрати ворога на 18 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ