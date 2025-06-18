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24 Канал Новини України Ще 1040 окупантів і 420 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 18 червня
18 червня, 06:56
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Ще 1040 окупантів і 420 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 18 червня

Юлія Муріна
Основні тези
  • За минулу добу Сили оборони ліквідували 1040 російських загарбників та знищили десятки одиниць техніки й озброєння.
  • Загальні втрати ворога на 18 червня вже перевищили 1 007 000 бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1040 російських загарбників. Також знищили 420 одиниць техніки й озброєння агресора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 18 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 1 007 160 (+1040),
  • танків – 10947 (+7),
  • бойових броньованих машин – 22845 (+31),
  • артилерійських систем – 29265 (+37),
  • РСЗВ – 1420 (+1),
  • засобів ППО – 1187 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184),
  • крилатих ракет – 3369 (+23),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52312 (+137),
  • спеціальної техніки – 3916 (+0).

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Втрати ворога на 18 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ